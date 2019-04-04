Апрельские бои еще раз показали, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией. Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг Trend член Политсовета правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), главный редактор газеты "İki sahil" Вугар Рагимзаде.

Он подчеркнул, что апрельская победа азербайджанской армии - одна из славных страниц современной истории, добавив, что сильная азербайджанская армия разрушила миф о противнике и доказала свою боеспособность. "Вооруженные силы Азербайджана доказали, что если мирные переговоры окажутся безуспешными, Азербайджан может вернуть свои территории военным путем. Выступая 2 апреля на встрече с военнослужащими в N-ской воинской части сил особого назначения минобороны, Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил, что апрельские бои 2016 года - наша большая историческая победа, одна из самых успешных военных операций в нашей современной истории. Апрельские бои показали всему миру, что сегодня азербайджанская армия обладает самыми высокими качествами и в любой момент может выполнить любую задачу", - сказал Рагимзаде.

Касаясь успехов в строительстве армии, эксперт добавил, что оснащение азербайджанской армии самой современной техникой и вооружением дает основание говорить, что азербайджанская армия в рядах сильнейших в мире, и этот фактор выступает как один из главных, обеспечивающих превосходство Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.