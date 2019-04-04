Согласована дата встречи между главами МИД Азербайджана и Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сказал в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

"Очень скоро у нас будет двусторонняя встреча. Мы уже договорились о дате. Традиционно это будет объявлено в Ереване и Баку", - сказал он.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.