Программа "Восточного партнерства" еще не реализована на 100 процентов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

"Программа "Восточного партнерства" не реализована на 100 процентов. Есть еще возможности для развития. В рамках "Восточного партнерства" есть много возможностей для ЕС и его государств-членов, а также государств-членов этой программы", - сказал он.

Мамедъяров отметил, что с запуском проекта "Южный газовый коридор" в 2020 году газ из азербайджанского сектора Каспийского моря будет поставляться на рынок Италии и откроет абсолютно новые возможности.

"Южный газовый коридор" также может быть расширен до других стран, в особенности, Балканского региона", - добавил он.

Говоря о сотрудничестве в сфере транспорта, Мамедъяров отметил, что ЕС очень заинтересован в использовании существующих транспортных коридоров. Здесь министр особо подчеркнул роль железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, которая позволяет обеспечить беспрепятственный наземный доступ из европейских стран в страны Южного Кавказа и далее.