Министр обороны Армении Давид Тоноян - не военный, и он не имеет представления о состоянии своей армии. Как передает Day.Az, об этом сказал в интервью AzTV министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Комментируя воинственные заявления Тонояна, Закир Гасанов отметил, что военные не должны вступать в словесную перепалку на публике.

"Можно сказать все что угодно, но у тебя должны быть возможности, чтобы сдержать слово", - сказал Гасанов.

Министр отметил, что Азербайджан продолжает наращивать экономическую и военную мощь, а в Армении происходит обратное.

"Я с полной уверенностью говорю, что у Армении и ее армии для того, чтобы перейти в наступление на нас, нет ни экономических, ни достаточно военных возможностей. Сейчас уже не 90-ые годы. Когда я услышал его заявление, то сказал, как было бы здорово, если бы они действительно перешли в наступление. Тогда бы я встретился с Тонояном в Ереване", - сказал Гасанов.