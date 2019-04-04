Армянская сторона создает новые трудности в решении нагорно-карабахского конфликта.

Об эток, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Европа в Брюсселе.

Говоря о формулировке использованной министром обороны Армении "новая война за новые территории", Мамедъяров сказал, что такой подход вводит в заблуждение.

"Мы только что закончили встречу в Вене и опубликовали заявление "3+2", а в течение следующих трех часов министр обороны Армении заявил: "У меня есть формула: не "мир в обмен на территории", "а война для новых территорий", что вводит в заблуждение. С одной стороны у нас позитивное настроение, а с другой стороны министр обороны Армении начинает создавать новые трудности. Это одна из проблем, над которой мы должны работать. Я думаю, скоро они поймут, что политика аннексии, сепаратизм не будет работать в международных отношениях", - сказал Мамедъяров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.