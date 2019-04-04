Граждане Азербайджана регулярно обращаются к Президенту Ильхаму Алиеву с письмами, в которых выражают свои чаяния, слова благодарности или поддержки главе государства.

Day.Az предлагает текст одного из таких писем, отправленного в адрес главы государства жительницей Ярдымлинского района Назакет Азимовой:

"Уважаемый господин Президент!

Я пишу это письмо для того, чтобы выразить Вам глубокую признательность от себя лично и от имени моей семьи за меры, предпринятые Вами для усиления социальной защиты населения. Вы всегда были любимым народом Президентом, интересуетесь заботами людей и сделали все необходимое для улучшения благосостояния народа. Указы и распоряжения, подписанные Вами в первые два месяца этого года, еще больше укрепили веру в Вас.



Мой муж, Надиров Габиль Мирзаяр оглу, долгое время был военнослужащим, после выхода на пенсию он скончался. В результате значительного увеличения размера моего пособия по потере кормильца, пособия моей дочери по инвалидности первой группы, а также стипендии, которую она получает, наша семья избавилась от трудностей, и мы зажили благополучной жизнью.

Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокую признательность от имени нашей семьи. Мы Вами гордимся", - отмечается в письме.

