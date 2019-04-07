Отмечавшаяся на уходящей неделе третья годовщина апрельских боев заставила сепаратистов в Карабахе вспомнить о том кошмаре и разразиться потоком бравурной чепухи. Желая не отставать от Еревана, марионеточный режим пригрозил Баку, что в случае, если тот решил освобождать оккупированные земли военным путем, "будут приняты все необходимые меры самообороны в соответствии с Уставом ООН".

Каким образом никем не признанное образование, созданное на оккупированных Арменией территориях Азербайджана, подпадает под устав ООН, знают, наверное, только в Ханкенди.

Сепаратисты растеряны после провальных для Армении переговоров в Вене, означающих крушение всех надежд на лигитимизацию оккупационного режима. Кроме того, по прошествии трех лет, карабахский режим продолжает трястись при мысли, что апрельские бои могли не завершиться 4 апреля и сегодня армянские бандиты и военные преступники сидели бы по азербайджанским тюрьмам.

Но везение в лице вмешавшейся Москвы не всегда может срабатывать так четко, и потому заявления, сделанные Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во вторник на встрече с военнослужащими N-ской воинской части сил особого назначения Минобороны, вызвали большое беспокойство оккупантов и в Армении, и в оккупированном Карабахе.

"Справедливость, историческая правда на нашей стороне. На нашей стороне также экономическая и военная мощь, - сказал глава государства. - Работа, проделанная в последние годы, реформы, проведенные в военной сфере, наращивание нашей военной мощи, победы как на политической арене, так и на поле боя еще больше воодушевляют, еще более усиливают нас".

Президент Азербайджана также дал понять противнику, что никаких изменений в позиции Азербайджана в вопросе урегулирования карабахского конфликта нет. То есть наша страна не отошла и не намерена отходить от основного условия достижения мира - освобождения оккупированных Арменией территорий, а формат переговоров останется неизменным.

Армянские власти и пропагандисты всеми силами пытаются заверить общество в обратном. Но бравурные заявления министра обороны и горячие заверения премьер-министра уже никого не могут обмануть. Даже такого "оптимиста" как генерал Аркадий Тер-Тадевосян, отзывавшийся в годы карабахской войны на кличку "Коммандос". Обычно заявления Тер-Тадевосяна бывают воодушевляющими для оккупантов. Но в этот раз он изменил себе.

Говоря о сохранении формата переговоров, армянский генерал с горечью констатировал, что "это наша первая ошибка, которую мы вряд ли исправим. Формат уже создан, международные наблюдатели уже согласились: Армения и Азербайджан, третью сторону не допустят", - в беседе с "А1+" подчеркнул Тер-Тадевосян.

В этот раз скандально известный генерал отказался от воинственной риторики и больше говорил о том, что "мы хотим мира, не хотим войны". СМИ даже не находили, что бы такого вынести в заголовок.

Например, вскоре после апрельских боев заголовки новостей на армянских сайтах гремели голосом Тер-Тадевосяна, обещая за двадцать минут взорвать весь Азербайджан. "При очередном нападении Азербайджана нам необходимо нанести серьезный удар", - говорил в беседе с "Еркрамас" генерал, как и сепаратисты Карабаха считающий, что ООН дает Армении такое право.

Тер-Тадевосян считает, что Азербайджан обладает инфраструктурой, представляющей "очень большую взрывоопасность". Речь о нефтегазопроводах, по которым в рамках международных проектов транспортируются азербайджанские энергоресурсы. Угрозы в адрес азербайджанских трубопроводов звучат постоянно все годы конфликта. Совсем недавно "Спутник-Армения" рассуждало в соответствующем ключе о будущем Южного газового коридора, мол, "дойдет ли туркменский газ по дну Каспия, через Азербайджан, Грузию и Турцию до заказчика по узкому горлышку карабахского конфликта?" Автор статьи многозначительно предупреждал, что труба проходит всего лишь в нескольких километрах от линии соприкосновения карабахских и армянских сил. "То есть натурально на расстоянии вытянутой руки". Ничем иным как очередной угрозой бомбить нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана это назвать нельзя.

Соответствующие угрозы не так давно прозвучали и из Ханкенди. Сепаратистский режим объявил, что обладает особым оружием, которого нет ни у кого, и способен достать им до Баку. Однако эти заявления только насмешили азербайджанскую сторону.

"Азербайджан обладает мощной системой ПРО и ПВО, оснастив ВС сверхсовременными средствами поражения. Но и здесь вырисовывается несколько "но". Рискнет ли Армения это сделать? Огневые средства, которые способны достичь целей в Баку (если не будут препятствий), дислоцированы на территории Армении, и в целях безопасности их навряд ли передислоцируют на оккупированные территории", - сказал в беседе с Day.Az военный эксперт, полковник запаса Ильгар Алиев.

По словам эксперта, ракетный удар по Азербайджану с территории Армении будет "харакири" для Еревана.

"Во-первых, Армения сама нанесет существенный урон своему международному имиджу, во-вторых, развяжет руки Азербайджану. Что касается угроз ударов по энергоносителям, то армянам не стоит забывать, что это будет также удар по энергобезопасности Европы. Тут просто не могу удержаться и не вспомнить фрагмент из фильма "Не бойся я с тобой": "Слушай, эта не твой зуб, эта даже не мой зуб, эта их зуб". Смысл ясен? Ударив по нашим нефтегазопроводам, они фактически ударят по интересам Европы", - сказал эксперт.

Как отметил полковник запаса, даже если армяне пойдут на этот безумный шаг, у Азербайджана достаточно средств как с территории Нахчывана, так и с территории "большой земли" нанести по всей глубине территории Армении сокрушительные упреждающие удары, после которых не останется никого, кто бы мог проявить ура-патриотизм.

"Армяне очень "гордятся" наличием у них оперативно-тактических ракет "Искандер". Я признаю, что это очень мощные средства огневого поражения, но и здесь одно "но". Для эффективного и ожидаемого уровня поражения целей обычными боеголовками "Искандерам" необходимо нанесение массированных ударов в составе не менее трех дивизионов, а в Армении только одна батарея и 10-12 ракет, и то неизвестно, их это вооружение, или оно было взято напрокат для парада у 102-ой российской базы. Плюс ко всему, это очень дорогая игрушка для массированных ударов. По карману ли эти ракеты Армении?" Вот в чем вопрос", - подчеркнул Ильгар Алиев.

Напоследок напомним, как прокомментировал угрозы министра обороны Армении перейти в наступление глава МО Азербайджана Закир Гасанов. По словам генерал-полковника, Давид Тоноян, видимо, не знаком с реальным состоянием армянской армии.

"Я с полной уверенностью говорю, что у Армении и ее армии для того, чтобы перейти в наступление на нас, нет ни экономических, ни достаточно военных возможностей. Сейчас уже не 90-ые годы. Когда я услышал его заявление, то сказал, как было бы здорово, если бы они действительно перешли в наступление. Тогда бы я встретился с Тонояном в Ереване", - сказал Гасанов.

Если Ереван не образумится, возможно, так оно и произойдет.

Зульфугар Ибрагимов