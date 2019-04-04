Азербайджан предоставил Армении еще один шанс для мирного решения нагорно-карабахского конфликта. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Бабаоглу напомнил о встрече Президента Азербайджана и премьера Армении, проведенной 29 марта в Вене, некоторые моменты которой привлекли особое внимание: "Прежде всего, был положен конец политической спекуляции Армении касательно формата переговоров. После почти годовой паузы был дан старт переговорам по сущности вопроса. Обе стороны назвали переговоры конструктивными, внешнеполитическим структурам сторон были даны поручения касательно продолжения переговоров. Это фактически можно расценивать как восстановление переговоров в традиционном формате "3+2". Еще одним немаловажным фактором стало то, что в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ было отмечено создание атмосферы для продвижения мирного процесса, важность принятия конкретных результативных шагов для решения конфликта. Одобрение проведенных переговоров генсеком ООН, выступившим сразу после переговоров со специальным обращением, можно расценивать как поддержку мирных переговоров на уровне ООН".

По мнению депутата, еще одно новшество заключается в том, что между сторонами состоялся обмен мнениями по поддержке переговорного процесса гуманитарными акциями: "Этот шаг нацелен на достижение доверительной среды, о которой часто заявляют сопредседатели. Вопрос доверия может актуализироваться после определенного этапа переговоров, и азербайджанская сторона не возражает против этого. Если все это обобщить, то вывод таков: Азербайджан сумел усадить за стол переговоров захватническую Армению, не отступил от своей позиции, укрепил поддержку, получаемую на международном уровне, и предоставил Армении очередной шанс для мирного решения проблемы. А вот как будет использовать этот шанс официальный Ереван, мы увидим на примере шагов, которые он предпримет. Азербайджан никогда не исключал того, что может прибегнуть к другим средствам для восстановления своей территориальной целостности".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.