Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об укреплении материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана в целях еще большего развития паралимпийского движения в стране, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Комитету будет выделено 500 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.