Президент Ильхам Алиев выделил средства на укрепление технической базы Национального паралимпийского комитета
4 апреля 2019 17:19 194
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об укреплении материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для укрепления материально-технической базы Национального паралимпийского комитета Азербайджана в целях еще большего развития паралимпийского движения в стране, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Комитету будет выделено 500 тысяч манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!