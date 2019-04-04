Инвалиды войны всегда окружены вниманием и заботой Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Об этом, как передает Day.Az, сказал в четверг Trend депутат Милли меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

По мнению депутата, апрельские бои еще раз продемонстрировали всему миру, что Азербайджанское государство никогда не смирится с оккупацией: "Третьего апреля в Центре Гейдара Алиева состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой с солдатами и офицерами, получившими ранения в апрельских боях, и обеспеченными высокотехнологичными протезами. Встреча совпала с днем победы нашей армии в апрельских боях три года тому назад. Эта встреча еще раз свидетельствует, что под постоянным контролем Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой находится восстановление здоровья солдат и офицеров, получивших ранения в Карабахской войне, в том числе в апрельских боях, принятие соответствующих мер для их активного возвращения к полноценной жизни".

Депутат добавил, что по поручению Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева осуществляет проект "Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненных в апрельских боях 2016 года": "В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева при Центре протезно-ортопедической реабилитации создан специальный цех для обеспечения лиц, получивших инвалидность при защите территориальной целостности и конституционного строя, высокотехнологичными средствами реабилитации. Рабочая группа, созданная в 2017 году при участии представителей Фонда Гейдара Алиева и соответствующих государственных структур, провела встречи с солдатами и офицерами, ранеными и нуждающимися в протезах во время апрельских боев 2016 года. Уже завершен второй этап этого проекта".

Депутат добавил, что в рамках продолжения этого проекта, целью которого является оказание поддержки в области государственной заботы о ветеранах Карабахской войны, в 2018 и 2019 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева еще одна группа инвалидов Карабахской войны была обеспечена высокотехнологичными протезами. "В целом свыше 100 инвалидов Карабахской войны, обеспеченных протезами в рамках проекта, уже активно осуществляют трудовую деятельность. Реализация этих мер позволяет офицерам и солдатам, потерявшим здоровье при выполнении служебных обязанностей, чувствовать себя полноценными членами общества и быть среди людей, занимающихся динамичной жизненной деятельностью. Эта встреча показала, что наши солдаты и офицеры, потерявшие здоровье при восстановлении территориальной целостности Азербайджана, в борьбе за независимость, и еще более сильную, крепкую страну, окружены вниманием и заботой Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. Все вопросы, связанные со здоровьем и деятельностью этих лиц, решаются на самом высоком уровне, и так будет всегда", - отметил Алиев.