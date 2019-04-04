Ситуация вокруг компании с британо-американским капиталом "Лидиан" получившей лицензию на эксплуатацию месторождения Амулсар, все больше беспокоит экспертное сообщество Армении и прозападных политиков.

Препятствия, чинимые работе компании общественностью при попустительстве властей, и намерение "Лидиан" подать на Армению в международный арбитражный суд могут поставить крест на планах правительства Пашиняна привлечь в страну крупные западные инвестиции.

Особенно сильно эта ситуация может ударить по армяно-американским отношениям, считают аналитики издания armenianreport.com. Армяно-американские отношения содержат большие возможности для Армении, которые, однако, могут быть поставлены под угрозу в результате бездействия.

Речь об отношениях с компанией "Лидиан", эксплуатирующей месторождение Амулсар, которые достигли такого уровня и качества в результате возникших проблем в армяно-американских политических отношениях.

"Лидиан", напомним, объявила о намерении начать процесс в международном арбитраже против правительства Армении. "Лидиан" - крупнейшая компания, крупнейший инвестор в истории Армении, инвестировавший 400 миллионов долларов, который в своих шагах вряд ли не просчитал политические отношения США с нашей страной. Другими словами, в иных условиях и содержании армяно-американских отношений "Лидиан", возможно, воздержалась бы от намерений обратиться в арбитраж, предполагает армянское издание.

По мнению авторов статьи, пока Армения продолжает рассматривать отношения с Россией в качестве приоритета номер один для Армении, не нужно ожидать финансовой помощи от Соединенных Штатов. Из-за отсутствия соответствующей работы в направлении армяно-американских отношений Армения теряет деньги, большие деньги - миллиарды долларов.

Напомним, что на недопустимость притеснения компаний с западным капиталом ранее указывал армянским властям бывший посол США Ричард Миллз. Он открытым текстом говорил, что западные инвесторы внимательно следят за ситуацией вокруг "Лидиан" и тем, как армянское правительство будет обеспечивать дающиеся им гарантии.

Пока что премьер-министр Никол Пашинян упрямо не желает принимать во внимание международные обязательства своей страны перед партнерами. Это, пожалуй, единственный случай, когда он действительно выполняет пожелания трудящихся, уже скоро год как препятствующих началу разработок на месторождений. Во всех прочих случаях пожелания граждан остаются проигнорированными.

В чем интерес нового правительства и почему оно пошло на такое противостояние с самым крупным инвестором в истории Армении, который в результате протестных акций потерял миллиарды? И поможет ли "революционный" имидж Пашиняна в вынесении решения международным арбитражем? В конечном счете это противостояние может стоить Армении окончательной потери доверия инвесторов и еще большего похолодания в отношениях с США.

Поживем - увидим.

Султан Керим