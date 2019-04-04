Освобожденные Николом Пашиняном по амнистии лица продолжают усугублять криминогенную ситуацию в Армении.

"Из освобожденных по амнистии на данный момент 71 человек совершил 130 преступлений", - заявил в четверг после заседания правительства Армении начальник Полиции РА Валерий Осипян.

По его словам, из них арестованы 14, мера пресечения остальных - подписка о невыезде.

Как сообщает Panorama.am, Осипян не опроверг, что рост преступности обусловлен также объявлением амнистии.

Отметим, что Осипян уже не в первый раз привлекает внимание к тому факту, что амнистия была проведена новыми властями неправильно, и в результате увеличилось число преступлений. Осипян также жестко выступал против амнистирования террористов группировки "Сасна црер". А СМИ со слов граждан ранее писали о том, что улицы Еревана стали гораздо опаснее, чем в прежние времена.

Педалирование этого вопроса начальником полиции вызвало неудовольствие премьер-министра. Некоторое время назад появились сообщения о намерении Пашиняна отправить Осипяна в отставку.

Султан Керим