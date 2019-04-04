Если Европа хочет сделать свой рынок привлекательным для большего приобретения газа из Азербайджана, то партнеры из Евросоюза (ЕС) должны приумножить усилия.

Об этом, как передает Day.Az, министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров сказал, выступая на 16-м заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС, сообщает в четверг Trend со ссылкой на МИД.

Мамедъяров положительно оценил тесные отношения между Азербайджаном и ЕС: "Эти отношения сильно отличаются от других".

Мамедъяров отметил, что, в первую очередь, на заседании необходимо обсудить новое двустороннее соглашение: "Уверен, что наши переговоры очень близки к завершению. Недавно нам удалось синхронизировать переговоры по всем трем его частям. Поскольку 90 процентов текста соглашения между Европейским союзом (ЕС) и Азербайджаном уже согласовано, то сегодня у нас есть прекрасные возможности. В последнее время были проведены "круглые столы" и видеоконференции, которые мы стараемся продолжать. Я позитивного мнения о наличии совместных возможностей по скорейшему завершению переговоров. Но, бесспорно, для Азербайджана главное - это вопрос содержания соглашения", - сказал глава МИД Азербайджана.

По словам министра, также будут охвачены вопросы, имеющие стратегическое значение: "Это вопросы, связанные с энергетикой и транспортом. Азербайджан выступает в регионе и за его пределами как инициатор ряда координационных проектов. Целью всего этого является создание сети торговых каналов и обеспечение в регионе спокойствия, политической и экономической стабильности. Фактически мы начали отдельный диалог с ЕС в транспортной сфере. Также продолжаются переговоры по соглашению о едином воздушном пространстве. Совместно с партнерами в правительственной и промышленной сфере мы завершаем строительство Южного газового коридора, который сделает возможным увеличение поставок природного газа из совершенно нового источника - Азербайджана - на рынок ЕС. Азербайджан сделал это возможным. Если ЕС хочет сделать свой рынок более привлекательным для приобретения большего количества газа из Азербайджана, то наши партнеры в ЕС должны приложить больше усилий. Существуют не только возможности, но и трудности. Поэтому недавно был начат диалог по вопросам безопасности. Нам хотелось бы видеть, как мы политически могли бы поддержать наших партнеров с идентичным представлением в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и по другим вопросам. Все это вместе с проблемой незаконной миграции может создать серьезную обеспокоенность для всех нас. В частности, хотел бы акцентировать внимание на том, что неудачи в устранении последствий продолжающихся нарушений принципов международного права, а также неправильная трактовка и селективное применение этих принципов в контексте урегулирования конфликта, нарушает европейский порядок. Считаю, что если ЕС развивает политику добрососедства, и, что касается других стран в регионе, вкладывает так много инвестиций с политической и финансовой точки зрения, то, безусловно, должен быть опирающийся на правила подход".

Министр иностранных дел Азербайджана подчеркнул, что кроме того, у сторон есть этот краткий, но всеобъемлющий документ о приоритетах партнерства между ЕС и Азербайджаном, который демонстрирует, что является важным и на что должно быть нацелено партнерство между сторонами.

"В этом документе говорится о приоритетах. Теперь необходимо наладить дисциплину и придерживаться ее. Мы поделились с ЕС нашим первоначальным видением касательно реализации документа. В скором в времени мы поделимся с вами текстом, и, надеемся, что до лета начнется имплементация документа", - отметил Мамедъяров.