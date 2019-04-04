Главными результатами апрельских боев стали разгром армянской армии, проявление азербайджанским народом солидарности, повышение духа патриотизма и боевого опыта азербайджанской армии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг в интервью телеканалу АзТв (Азербайджанское телевидение) сказал министр обороны Азербайджана Закир Гасанов.

Министр сказал, во время апрельских боев против всей армянской армии сражалось лишь 20 процентов ВС Азербайджана.

Гасанов отметил, что армяне не в силах справиться с Азербайджаном как в экономическом, политическом плане, так и в плане строительства армии, и поэтому прибегают к другим методам: используют предателей, распространяют ложь и клевету.

"Но и это бесполезно. Сейчас не начало 90-х. В то время они, воспользовавшись беспорядком в стране, оккупировали наши земли. Теперь Азербайджан не тот, что был в 90-х годах. Теперь существует сильная государственность, во главе государства стоит сильный лидер, есть сильная экономика, армия", - добавил министр.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.