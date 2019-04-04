Доверие к руководству Азербайджана, к государству еще более выросло, личный состав Вооруженных сил чувствует заботу и внимание Верховного главнокомандующего к армии.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг в интервью телеканалу AzTV (Азербайджанское телевидение) сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов.

По словам министра, боевая подготовка - понятие, не имеющее пределов.

"Боевая подготовка не прекращается даже в армиях самого высокого уровня. Вы только посмотрите, какие виды вооружения есть у азербайджанской армии! Я как министр обороны говорю, что Azersilah полностью снабжает азербайджанскую армию оружием и боеприпасами. Мы можем с легкостью в любой момент начать бои. Потому, что мы полностью обеспечены оружием и боеприпасами. У нас есть самое современное вооружение, есть беспилотные летательные аппараты, проводится модернизация бронетехники. Azersilah производит более 1000 наименований вооружения", - сказал Гасанов.