Генсек НАТО: Азербайджанский проект помогает нам в Афганистане
Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс вносит вклад в успех миссии "Решительная поддержка".
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое проходило в Вашингтоне 3-4 апреля. Заседание было посвящено 70-летию НАТО.
В своем заявлении для прессы генсек подчеркнул, что Азербайджан является близким партнером Альянса и тесно сотрудничает с НАТО для восстановления международного мира и безопасности.
Столтенберг также отметил, что Азербайджан под руководством НАТО вносит военную и мультимодальную транзитную поддержку в рамках миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.
Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.
Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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