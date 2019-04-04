Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс вносит вклад в успех миссии "Решительная поддержка".

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время заседания глав МИД стран-членов Альянса, которое проходило в Вашингтоне 3-4 апреля. Заседание было посвящено 70-летию НАТО.

В своем заявлении для прессы генсек подчеркнул, что Азербайджан является близким партнером Альянса и тесно сотрудничает с НАТО для восстановления международного мира и безопасности.

Столтенберг также отметил, что Азербайджан под руководством НАТО вносит военную и мультимодальную транзитную поддержку в рамках миссии "Решительная поддержка" в Афганистане.

Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту.

Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров.