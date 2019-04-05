Хлебная продукция и крупа в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года подорожали на 3,8%, а за месяц - на 1%. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АРКА, свидетельствуют данные Нацстаткомитета.

По данным статистики, цены на муку за год выросли на 4%, а за месяц - на 0,5%. При этом хлеб за отчетный период подорожал на 5% и на 1,3%, соответственно.

В целом цены на продовольственные товары в марте 2019 года по сравнению с мартом 2018 года выросли на 3,5%, а за месяц снизились на 0,1%.