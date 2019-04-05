В связи с необходимостью безотлагательного выполнения задач, связанных с указом Президента Азербайджана "Об углублении реформ в судебно-правовой системе", состоялось заседание коллегии министерства юстиции. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на министерство юстиции.

Выступивший на заседании коллегии, министр юстиции Фикрет Мамедов, отметил длительный прогресс в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева, и рассказал о ряде мер, последовательно направленных на улучшение благосостояния населения и повышения эффективности государственного управления. Было сказано, что подписанный Указ - еще одно олицетворение исключительной важности, которую глава государства придает судебной власти, а также составная часть реализуемых судебно-правовых реформ. Министр подчеркнул, что указ главы государства, предписывающий углубление и продолжение реформ в судебно-правовой сфере в соответствии с современными вызовами на новом этапе развития страны, является важной "дорожной картой", определяющей стратегические приоритеты дальнейшего развития судебно-правовой системы.

На заседании было отмечено, что в рамках реформ, проведённых под руководством главы государства за минувший период, был принят ряд важных мер по развитию правовой и судебной системы, в том числе, усовершенствовано законодательство, приняты специальные государственные программы, облегчен доступ к справедливому судебному разбирательству, обеспечено улучшение правовой и судебной инфраструктуры. Было также отмечено, что носящий программный характер указ главы государства, и предусматривающий осуществление комплекса законодательных, институциональных и практических мер, ставит перед министерством юстиции важные задачи.

В связи с этим, на заседании был определен ряд конкретных мер по обеспечению своевременного, точного и неуклонного исполнения распоряжений главы государства, в том числе, повышения эффективности исполнения судебных решений, решительного предотвращения волокиты и злоупотреблений, широкого и эффективного применения информационных систем "Электронный суд" и "Электронное исполнение".

Во время заседания было подчеркнуто, что определение конкретных мероприятий по совершенствованию механизмов пресечения вмешательства в деятельности суда и повышению ответственности за такое вмешательство, обеспечению недопустимости не процессуальных отношений, значительному улучшению обеспечения судей служит усилению независимости судебной власти, эффективности и доступности правосудия.

Согласно решению Коллегии, утвержден план особых мероприятий по организации исполнения указа, создана рабочая координационная группа по подготовке совместных с соответствующих органами законодательных проектов.

На заседании также был зарегистрирован ряд некоммерческих юридических лиц.