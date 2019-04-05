Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии в бакинском поселке жилого комплекса для вынужденных переселенцев
5 апреля 2019 11:02 266
Пятого апреля на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.
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