Пятого апреля на территории поселка Кюрдаханы Сабунчинского района Баку состоялось открытие нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев.

Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии.

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