Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на борту самолета Брюссель-Москва побеседовал с армянскими журналистами, сообщает Day.Az.

Отвечая на провокационный вопрос одной из армянских журналисток об оккупированном Карабахе, глава МИД Азербайджана задал встречный вопрос : "Вы какую часть Карабаха считаете исконно армянским - все то, что было захвачено?".

Далее Мамедъяров отметил, что Карабах с азербайджанского языка переводится как "черный сад".

Продолжая провоцировать главу МИД Азербайджана, армянская журналистка начала рассуждать на тему того, что в азербайджанских СМИ постоянно идут разговоры о том, что Ираванское ханство было частью Азербайджана и "Ереван - наш".

"Не нервничайте, самое главное - не нервничайте. Вы становитесь очень эмоциональными, а для журналиста это самое худшее", - ответил ей Мамедъяров.

Говоря о нагорно-карабахском урегулировании, глава МИД Азербайджана, отметил, что конфликт необходимо урегулировать мирным путем.

"Самая большая угроза мирному урегулированию - это война. Армянские войска должны быть отозваны с азербайджанских территорий, что, однозначно, создаст совсем другую реальность и создаст новые возможности для двух наций решить конфликт", - подчеркнул глава ведомства.

Далее Мамедъяров указал на то, что территория Азербайджана до сих пор оккупирована армянскими солдатами и задал журналистке встречный вопрос: "Что делает гражданин Армении на военной службе на территории Азербайджана?".

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