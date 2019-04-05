Президент Ильхам Алиев: Решение проблем вынужденных переселенцев является наиболее приоритетным вопросом
5 апреля 2019 13:53 1 011
Решение проблем вынужденных переселенцев является наиболее приоритетным вопросом.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с вынужденными переселенцами, принимая участие в открытии нового жилого комплекса, построенного для 810 семей вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдаханы.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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