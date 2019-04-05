Совет Европы в ближайшее время примет положительное решение по азербайджанцам Дильгаму Аскерову и Шахбазу Гулиеву, взятым в заложники армянскими военными формированиями.

Об этом, как передает Day.Az, в пятницу сказал эксклюзивно Trend адвокат Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Председатель Коллегии сказал, что армянская сторона обращалось к Совету Европу с просьбой дать отсрочку до марта этого года.

"Армянская сторона до марта должна была выразить свою позицию. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) дал им отсрочку. Уже наступил апрель. Я с полной уверенностью могу сказать, что в кратчайшее время вопрос будет решен", - добавил Багиров.

Председатель Коллегии также сказал, что ближайшее время ЕСПЧ должен объявить о своем решении.

"Так как ход дела дает основание говорить об этом. Дело уже близится к завершению. Уверен, что касательно этого дела будет учитываться наша справедливая позиция, права Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова будут защищены, и будет вынесено справедливое, правильное решение", - добавил Багиров.

Багиров отметил, что если ЕСПЧ вынесет решение, армянской стороне ничего не останется, кроме как выполнить это решение.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22-м годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.