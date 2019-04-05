Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Кюрд-Шахадат-Гарабаглар-Икинджи Арабджабирли Гёйчайского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью строительства автомобильной дороги Кюрд-Шахадат-Гарабаглар-Икинджи Арабджабирли, соединяющей четыре населенных пункта с численностью населения четыре тысячи человек, из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 4,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.