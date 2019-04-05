Несмотря на несерьезность подобных предположений, в Армении продолжают тешить себя надеждой, что после признания президентом США Дональдом Трампом спорных Голанских высот за Израилем, в теме "признания" результатов армянской оккупации зажегся зеленый свет. Или хотя бы желтый, за которым последует и сама лигитимизация сепаратистского образования.

Тот факт, что в своем признании Трамп остался в одиночестве, армянскую сторону совсем не смущает.

На днях газета "Жаманак" с радостным волнением писала о том, как следует поступить в данной ситуации Армении. Аналитики издания привлекли особое внимание к тому, что Израиль уже разработал план развития этих территорий, который предполагает увеличение численности населения. Иначе говоря, Израиль уже начал инициировать политику перезаселения. И такой подход, по мнению авторов публикации, должен служить примером для Армении в карабахском вопросе.

По мнению армянских аналитиков, фактор признания Голанских высот трудно будет использовать открыто, но он может пригодиться в дипломатической игре.

Напомним, что термин "перезаселение" использовал впервые на армянском политическом поле глава СНБ Ванецян. Пребывая на оккупированных территориях Азербайджана, ответственный за армянскую безопасность Ванецян заявил, что правительство Армении имеет подобную программу.

"Программа перезаселения, по моей и нашей общей объективной оценке, станет основной гарантией безопасности нашей страны. Потому что те слова, те выражения и те люди, которые вечно спекулируют на том, что "земли вернут, уступят, будут вести переговоры" и т.д., в результате этой программы мы направим конкретный посыл всему армянскому народу и миру, что у нас нет цели сдавать ни пяди земли. Напротив - на наших землях должны жить наши соотечественники, строить и созидать", - заявил Ванецян.

В Армении недовольны, что перезаселение оккупированных территорий Азербайджана идет так медленно. Соответствующие планы строили и прежние власти, но воз и ныне там. Особенно большие усилия предпринимались по заселению армянами таких азербайджанских районов, как Лачин и Кельбаджар. Цель - искусственно создать аргументы в пользу оставления этих двух районов под оккупацией в качестве "коридора" в случае, если начнется процесс принудительного вывода армянских войск.

Интересно, что перезаселять армянские оккупанты собрались и захваченные ими части Физулинского района. Находясь в Карабахе, Ванецян даже выразил готовность вложить средства в строительство в долине Араза армянского населенного пункта.

Речь идет о попытках армянской стороны построить и заселить новое село под названием Араксаван. Армянских населенных пунктов на этой территории не было, но оккупанты надеются оставить приграничные с Ираном азербайджанские районы за собой, поэтому считают проект под названием Араксаван своей стратегической задачей.

Примечательно, что упоминание Ванецяном Араксавана многие армянские СМИ старались не педалировать в новостях на русском языке.

Ранее МИД Азербайджана высказался по этому поводу и охарактеризовал данный шаг оккупационного режима как нарушение Женевских конвенций и Дополнительных протоколов к ним. Кроме того, в комментарии провокационных заявлений Ванецяна внешнеполитического ведомства Азербайджана отмечается, что "данное заявление является еще одним явным свидетельством прямого участия Армении в оккупации территорий Азербайджана и стремления хоть как-то оправдать вынашиваемые ею планы по аннексии этих земель, в том числе путем проведения незаконной переселенческой политики, что в корне противоречит Женевским Конвенциям 1949 г. и Дополнительным протоколам к ним. В данной связи хотели бы напомнить стране-агрессору, что именно Армения несет ответственность за все возможные негативные последствия подобных провокационных высказываний".

Сепаратистский режим попытался встать на защиту главы СНБ и отрицать нарушение международного права в вопросе незаконного строительства населенного пункта на оккупированных территориях.

Как выясняется из заявления из Ханкенди, в новоиспеченном селе планируется разместить так называемых "беженцев из Азербайджана" и неких "внутренне перемещенных лиц" (?), которые, дескать, сами выразили такое пожелание.

Заметим, что вынужденные покинуть Азербайджан в связи с развязанным Арменией конфликтом соотечественники Ванецяна живут на "родине предков" в нечеловеческих условиях. Армянские СМИ неоднократно пытались привлечь внимание властей к их проблемам. Выходцы из Азербайджана для "ереванских" армян - это люди второго сорта. И теперь становится более-менее ясно, почему Ереван за тридцать лет так и не сподобился решить их социальные проблемы. Дело, видимо, в необходимости заселения оккупированных и "очищенных" от коренного населения территорий. Упрямые "беженцы" не хотят селиться в Карабахе, а цепляются за матушку-Армению, а прежним властям не удалось заставить этих людей перебраться на оккупированные территории добровольно.

Кстати, тот же превратившийся в миф Араксаван армяне пытаются отстроить и заселить уже не первый год. Еще в 2014 году армянские СМИ баловали соотечественников новостями по этому поводу. Например, в апреле того года издание "Еркрамас" поместило карамельно-приторную статью о том, как 700 молодых людей из Карабаха и Армении побывали с ознакомительным визитом в основанном недавно Араксаване, "чтобы стать свидетелями его развития". Развития?.. Согласно публикации, пара семей живет во времянках в надежде, что "через четыре года здесь будет город-сад".

Прошли уже пять лет, а сад так и не расцвел. Случившиеся же в 2016 году апрельские бои окончательно смешали карты стратегов заселения оккупированных азербайджанских районов. И до этих событий демографический кризис в НК не поддавался решению, а после них, когда произошел отток армянского населения из прифронтовой зоны, стратегия перезаселения зашла в тупик.

Новый премьер Армении Никол Пашинян пытается вдохнуть жизнь в мертворожденную идею "карабахского клана". Но все также безрезультатно.

Зульфугар Ибрагимов