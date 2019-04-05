Жители Эчмиадзина накануне видели, как колонной в Ереван отправлялись принадлежащие генералу Манвелу Григоряну машины коллекционного и военного значения, которые после ареста последнего были обнаружены в его особняках, а также в домах близких экс-депутата. Об этом пишет газета "Жаманак", передает Day.Az.

"По всей вероятности, власть, не дожидаясь завершения уголовного дела, возбужденного против Григоряна, решила использовать их по своему усмотрению", - отмечает издание.