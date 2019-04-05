Директор компании "Спайка" Давид Казарян задержан, ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и таможенных пошлин в крупных размерах путем предоставления заведомо искаженных данных, передают армянские СМИ.

Сотрудники следственного управления Комитета государственных доходов в результате осуществленных неотложных оперативно-розыскных мероприятий в направлении разоблачения преступлений коррупционного характера, выявили случай неуплаты налогов в особо крупных размерах.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается, предпринимаются необходимые оперативно-розыскные, следственные, а также процессуальные мероприятия для уточнения действий каждого конкретного лица - участника этой преступной деятельности и окончательного установления нанесенного государству ущерба.

Отмечается также, что только в течение 01.01.2015-11.01.2016 гг. с применением теневых схем в результате предпринимательской деятельности компании "Спайка" в государственный бюджет Армении не было уплачено таможенных пошлин и налогов на сумму 7 036 666 312 драмов. Следственные действия для установления причиненного государству ущерба в остальные месяцы 2016 года, а также в 2017 и 2018 годах продолжаются.

Информируя об этом, армянские СМИ почему-то умалчивают о том, что компания "Спайка" фактически принадлежит зятю Сержа Саргсяна, бывшему послу Армении в Ватикане Микаелу Минасяну.

Компания много лет является монополистом в экспорте и импорте плодоовощной продукции. Она - основной поставщик армянских овощей и фруктов в Россию. За компанией числятся не только неуплаченные налоги. Но и крупные махинации, в частности, с турецкими помидорами, которые "Спайка" продавала в Россию под видом армянских в период турецко-российского кризиса.

Компания рапортовала, что увеличила в 2016-2017 годах экспорт тепличных томатов в РФ до 30 тысяч тонн.

Однако еще в начале года, анализируя показатели 2016-го, эксперты с удивлением обнаруживали жуткие несоответствия между спадом сельского хозяйства и ростом экспорта аграрной продукции и задавались вопросом: как может расти экспорт, если нет производства? По мнению экономистов, причина такой разницы в показателях - преступный реэкспорт. Только в 2016 году компания умудрилась увеличить в 42 раза экспорт помидоров в Россию. Причем объемы экспорта томатов в три раза превысили собственно производство их в Армении (!).

Странно, что армянские СМИ молчат об этом, а в сообщении следственного управления Комитета госдоходов эта сторона деятельности компании зятя Саргсяна не педалируется.

Причина, видимо, в том, что Никол Пашинян боится и тут быть обвиненным в "вендетте". Ведь о том, что реальным хозяином "Спайки" является близкий родственник экс-президента, известно в Армении каждому.

Султан Керим