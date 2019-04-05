Президент Ильхам Алиев: Принятые мной решения, подписанные распоряжения положительно повлияют на каждую сферу нашей жизни
5 апреля 2019 17:18 56
Принятые мной решения, подписанные распоряжения окажут положительное влияние на каждую сферу нашей жизни.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с вынужденными переселенцами, принимая участие в открытии нового жилого комплекса, построенного для 810 семей вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдаханы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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