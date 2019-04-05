Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проектировании и строительстве двух новых центров Службы "ASAN" в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства двух новых центров Службы "ASAN" в городе Баку из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям первоначально будет выделено шесть миллионов манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.