Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство центров Службы "ASAN" в Баку
5 апреля 2019 17:30 282
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о проектировании и строительстве двух новых центров Службы "ASAN" в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, в целях проектирования и строительства двух новых центров Службы "ASAN" в городе Баку из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям первоначально будет выделено шесть миллионов манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!