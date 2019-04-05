Противоречия и разборки в правящей силе Армении уже перестали быть тайной. То, что первоначально скрывалось от общества, сегодня стало достоянием СМИ, которые ежедневно сообщают о пертурбациях и отставках. В руководящих органах нет никакой стабильности, более того, представители новых властей тоже оказываются замешанными в коррупции и прочих скандалах, жутко подводя своего босса.

Разброд в правящей силе хорошо заметен на заседаниях парламента.

Как пишет газета "Иратес", Никол Пашинян очень недоволен своей командой не только из-за нескрываемых уже коррупционных рисков, но и из-за царящего "балагана" в парламенте, где изначально было ясно, что правая рука не знает, чем занимается левая. По некоторым оценкам, власть Пашиняна слабеет не только из-за падающего с каждым днем рейтинга, спада в экономике, отсутствия инвестиций, провала в ряде сфер, глубокой неопределенности, но самого парламента, пишет издание.

"Иратес" замечает, что в случае серьезной работы в парламенте каждую минуту можно сформировать новое большинство, особенно с учетом муссируемых в последнее время разговоров о сближении отношений между Эдмоном Марукяном и Гагиком Царукяном.

"И если к 31 депутату "Процветающей Армении" и 18 депутатам "Светлой Армении" присоединятся 15-20 депутатов от фракции "Мой шаг", то получится новое большинство - с новым премьер-министром", - сказал с улыбкой источник издания в "Процветающей Армении".

Так что впереди граждан страны ждет много интересного.

Султан Керим