Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана
5 апреля 2019 17:35 270
Нагорно-карабахский конфликт может быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана.
Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, в частности, на встрече с вынужденными переселенцами, принимая участие в открытии нового жилого комплекса, построенного для 810 семей вынужденных переселенцев в бакинском поселке Кюрдаханы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!