Эльмар Мамедъяров на переговорах с российским коллегой
5 апреля 2019 18:14 246
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, принимающий участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Москве, в пятницу провел двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи была выражена удовлетворенность высоким уровнем политического диалога и многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, передает Day.Az.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!