Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, принимающий участие в заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ в Москве, в пятницу провел двустороннюю встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи была выражена удовлетворенность высоким уровнем политического диалога и многовекторного сотрудничества между Азербайджаном и Россией, затронуты вопросы, представляющие взаимный интерес, передает Day.Az.