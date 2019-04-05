В Центре Ататюрка в Баку в пятницу состоялась церемония презентации книги доктора политических наук, члена Политического совета правящей партии "Ени Азербайджан" Вагифа Абдуллаева "Гейдар Алиев - вершина нашей национально-политической элиты", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие члены партии "Ени Азербайджан", депутаты Милли Меджлиса (парламента), известные личности, осуществляющие деятельность в общественно-политической сфере, в области науки и культуры.

Директор Центра Ататюрка, академик Низами Джафаров сказал, что книга Вагифа Абдуллаева - одного из известных представителей политической науки Азербайджана, автора многочисленных научно-исследовательских произведений и книг - "Гейдар Алиев - вершина нашей национально-политической элиты" может считаться примером нового взгляда на политическую, общественную, социальную сферу.

Наджафов сказал, что Гейдар Алиев имеет исключительные заслуги в процессе формирования национальной элиты Азербайджана. Автор в своей книге на основе глубокого научно-философского анализа осветил вопрос формирования элиты с социологического и политологического ракурса, с точки зрения аспекта "нация-лидер-элита".

"Автор справедливо отмечает, что главная миссия национальной элиты заключается в сохранении государственной независимости, культурно-исторических ценностей, национальной идентичности общества. Но все это возможно только в том случае, когда национальная элита сможет обеспечивать свой народ передовыми экономическими, социальными и военно-политическими позициями в соответствии с этапом мирового развития", - добавил Наджафов.

Выступившие депутаты Муса Гулиев, Агиль Аббас, Чингиз Ганизаде, председатель Ясамальской районной организации партии "Ени Азербайджан" Таги Ахмедов, главный редактор газеты Olaylar Юнус Огуз, главный редактор газеты Paralel Тапдыг Аббас, ученые Искандер Гулиев, Аликрам Нагиев и другие высоко оценили издание книги и отметили, что книга является весомым примером философского взгляда в современной социально-экономической, общественно-политической жизни страны. Они отметили, что автор на основе фактов представил достигнутые под руководством Президента Ильхама Алиева в стране значительные успехи в экономической, социальной, научной сферах, сфере образования, права, гуманитарной сфере.

Выступивший на мероприятии автор книги Вагиф Абдуллаев выразил всем признательность и выразил уверенность тем, что это издание будет полезным в плане изучения политического наследия великого лидера.