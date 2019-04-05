В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в пятницу состоялась презентация книги "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов" руководителя Администрации Президента Азербайджана, академика Рамиза Мехтиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что книга является весомым вкладом в отечественное историковедение и ценным источником для молодых историков. Ализаде отметил, что эта книга, основанная на научных фактах, богатая мыслями и рассуждениями, имеет большое значение c точки зрения устранения многих неправильных толкований и интерпретаций периода ханств. Издание создаст широкие возможности для формирования более системного и объективного взгляда на этот вопрос в азербайджанском историковедении и общественном мнении.

Вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли, отмечая общественно-политическую деятельность академика Рамиза Мехтиева, подчеркнул, что он является автором ряда фундаментальных исследовательских трудов, составляющих идеологические основы азербайджанского государства. Габиббейли сказал, что книга "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов", как и предыдущие исследования академика, имеет большое научное значение, открывает возможности для новых исследований. Он расценил эту книгу, написанную на основе богатых архивных материалов, глубокого анализа, как труд, являющийся вкладом в наше историковедение. Академик отметил, что исследования академика Рамиза Мехтиева о сефевидах, Надир шахе являются одними из важных достижений историковедческой науки Азербайджана.

"Книга "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов" как логическое продолжение этих исследований, является также ценным научным источником и программным трудом для молодых исследователей",- сказал он.

Иса Габиббейли расценил книгу как новый научный и объективный взгляд на период ханств истории Азербайджана.

Директор Института истории имени Аббасагулу Ага Бакиханова, академик Ягуб Махмудов, директор Института философии, доктор наук по философии профессор Ильхам Мамедзаде, директор Института кавказоведения, член-корреспондент НАНА Муса Гасымли, заведующий отделом Института литературы имени Низами Гянджеви, доктор наук, профессор Таира Мамед, заместитель директора по общим вопросам Института Кавказских исследований Шахин Яхьяев и другие выступившие также охарактеризовали академика Рамиза Мехтиева как ученого, умеющего предвидеть острые проблемы и исследовать их на высоком научном уровне, подчеркнули, что книга "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов" является ценным вкладом в историковедение Азербайджана. Было отмечено, что книга "Политическое наследие периода ханств нашей истории в свете документов", отражающая позицию академика Рамиза Мехтиева как ученого и гражданина, является событием в отечественном историковедении. Автор впервые проанализировал этот период в качественно новом политическом и историческом контексте, внес ясность во многие нераскрытые до настоящего времени моменты, постарался разрушить стереотипы, сформированные в течение десятилетий. В то же время, затронув актуальные проблемы того периода, показал оптимальные пути их решения.

На мероприятии также было отмечено, что данная книга является важным научным шагом, предпринятым для оценки периода ханств - одного из самых болезненных и чувствительных этапов истории Азербайджана - на основе политических документов, которые до сих пор не были известны нашему историковедению. Книга в которую в целом включено 22 оригинальных документа, является весомым исследовательским трудом, посвященном политическому анализу и исторической оценки периода ханства. Было отмечено, что автор разъясняет некоторые важные проблемы, события и личности периода ханств, которые являются предметом серьезных научных дискуссий, на основе фактов и надежных научных источников, архивных документов, проливает свет на вопросы, мешающие объективной оценке этого исторического этапа.

Было подчеркнуто, что документы, представленные в издании и сопровождаемые соответствующими комментариями и пояснениями, имеют большое значение с точки зрения прояснения реальной картины различных исторических периодов. Также в книге содержатся интересные идеи известных ученых о событиях эпохи ханств, читатель кратко информируется о важных личностях и событиях того времени.

Было отмечено, что издание предназначено как для профессиональных историков, так и для читателей, глубоко интересующихся историей Азербайджана.