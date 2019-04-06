Очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении состоится в столице одной из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она отметила, что в настоящее время ведутся переговоры, связанные со временем встречи.

Пресс-секретарь напомнила, что в совместном заявлении, принятом на встрече глав Азербайджана и Армении 29 марта в Вене, отмечено, что стороны пришли к соглашению о встрече в ближайшее время министров иностранных дел двух стран.

"В связи с этим министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках визита в Брюссель выступил с заявлением, что была достигнута договоренность о предстоящей встрече министров и такая встреча состоится в ближайшее время в столице одной из стран-сопредседателей. Что касается конкретного времени встречи, то о нем будет объявлено после достижения согласованности между Баку и Ереваном", - сказала Абдуллаева.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.