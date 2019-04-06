Эта новость стала главной в армянских СМИ - с трибуны парламента Армении впервые выступило лицо нетрадиционной сексуальной ориентации.

Как сообщается, женщина-трансгендер Лилит Мартиросян выступила в ходе общественных слушаний на тему "Национальная повестка прав человека - мониторинг ООН". Как отмечают армянские СМИ, в повестке значилось обсуждение вопросов реформирования судебно-правовой системы, а также защиты прав детей и людей с инвалидностью. Были приглашены представители общественных организаций, среди которых и "Сторона права", главой которой является Лилит Мартиросян.

"Прошу воспринимать меня как собирательный образ замученных, изнасилованных, подвергшихся физическому насилию, сожженных, раненых ножом, убитых, эмигрированных, подвергнувшихся дискриминации, бедных и безработных трансгендеров", - заявила Мартиросян в парламенте, призвав законодательно гарантировать гендерное равенство, исключающее проявления дискриминации.

Она представилась как глава общественной организации "Сторона права", однако о том, что выступает трансгендер, глава парламентской комиссии по правам человека и общественным вопросам Наира Зограбян узнала только по ходу выступления, была откровенно шокирована и не смогла сдержать эмоций. Зограбян выразила откровенное недовольство содержанием выступления трансгендера. Этот факт она сочла неуважением к депутатам и парламенту и потребовала от Мартиросян покинуть зал.

Реакция Зограбян вызвала одобрительные аплодисменты и возгласы "браво".

Депутат парламента от фракции "Процветающая Армения" Геворк Петросян тоже выразил свое возмущение, но в Facebook.

"Трангендер дошел до парламента...

А знаете почему...

Дошел, поскольку после роскошного приема у министра образования и науки так и была опубликована цель визита трансгендера... Так и будет продолжаться... То ли еще будет", - написал Геворк Петросян.

Султан Керим