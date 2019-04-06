"Представители движения "РЕАЛ" поддержали реформы правительства Азербайджана во время встречи с европейскими дипломатами в Брюсселе".

Бывший посол Азербайджана в Организации Исламской Конференции в Европейском союзе Ариф Мамедов выступил с "обличительным" заявлением в адрес "РЕАЛ".

По его словам, о "предательстве интересов оппозиции" ему сообщил друг, работающий в Евросоюзе.

Так, по информации Арифа Мамедова, на встрече с европейскими дипломатами представители "РЕАЛ" сообщили, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев хочет провести реформы, но ему мешают консерваторы. Но несмотря на это, глава государства анонсировал реформы, началом которых можно считать освобождение большой группы "политзаключенных". А попытки провести митинги в Азербайджане направлены на то, чтобы затормозить начатые в стране реформы и дать консерваторам дополнительные аргументы в свою пользу. При этом тактика некоторых оппозиционных сил может привести Азербайджан к сирийскому сценарию. В свою защиту представители "РЕАЛ" заявили, что они отказываются от массовых митингов и дестабилизации и выбрали путь подготовки к выборам.

Информация Арифа Мамедова о том, что называющая себя оппозиционной силой "РЕАЛ" пропагандирует реформы правительства Азербайджана в Европе вызвала большой скандал. Другие оппозиционеры начали обвинять лидера движения "РЕАЛ" Ильгара Мамедова и его сподвижников в сговоре с властями.

Ариф Мамедов не раскрывает имен представителей "РЕАЛ", которые встречались с европейскими дипломатами. Хотя тут никакого секрета нет. Так, в Брюссель недавно отправлялись члены правления "РЕАЛ" Натик Джафарли и Эркин Гадирли.

Вроде, как и все. Близко или заочно знакомые с Арифом Мамедовым или же являющиеся читателями его кратких проблесков туманного сознания на Фейсбуке знают наверняка о его моральных качествах. Точнее, об отсутствии морали у господина соврамши.

Ариф Мамедов, провозгласивший себя "одним из лидеров" непонятной организации "Демократия ради Азербайджана" (АНД) и скооперировавшийся с Ганиматом Захидом, живущим в Страсбурге главным идеологом председателя ПНФА Али Керимли, мнит себя чуть ли отцом азербайджанской демократии и гигантом либерально-революционной мысли.

Посему понятен его гнев, вызванный поездкой функционеров "РЕАЛ" в Брюссель.

Ариф Мамедов разгневан и напуган. Такие же чувства у Али Керимли, а также у зиц-председателя "Нацсовета" Джамиль Гасанлы или коммунхоза партии Мусават Арифа Гаджилы. Они чуть ли не ненавидят Ильгара Мамедова, лидера "РЕАЛ".

Причина такой политической антипатии, низведенной до зоологического неприятия, проста и примитивна.

Несколько дней тому назад Ильгар Мамедов в своем фейсбучном профиле написал: "Не понимаю "революционеров", решившихся на моральные нападки на меня. Что, если власть четыре раза не разрешит митинги - вы не будете совершать революцию?! Говорил же вам: идемте на выборы, поясним для себя, сможем ли ополчить людей на защиту поданных голосов. А вы отказались, сказали, что придете к власти прямиком с площадей. Вот и уже восемь месяцев как ведете против меня пропаганду, обвиняете меня в том, что вы горите желанием совершить революцию, а Ильгар Мамедов не дает. Хорошо, вы долго повторяли про "революцию": четыре запрета на митинги насколько перенесли эту самую "революцию"? Но вопреки всему, наши двери открыты. В вопросах выборов все еще полностью готов к сотрудничеству. В очередной раз приглашаю вас к такому сотрудничеству".

Ильгар Мамедов может быть хроническим неудачником, невезучим политиком, не оправдавшим надежды бывшим "главным политзаключенным страны". Но он не маргинал, люмпенизированный субъект политики или воинствующий невежа, как некоторые "лидеры" радикальной оппозиции. Отнюдь - он, хоть и топорно, невпопад, но имеет навыки на низком уровне прогнозировать события и, обдумав ситуацию, сделать соответствующие выводы.

Например, лидер "РЕАЛ"а, хоть и запоздало, но понял, что местная оппозиция всегда намеренно подменяла две основополагающие политологические категории - протестный электорат и социальную базу. Как и в других постселективных системах, механизм общественно-политического взаимодействия власти и общества в Азербайджане подразумевает некую массу граждан в качестве недовольных. Да, такие люди есть и, честно говоря, они нужны. Каким бы парадоксальным это не казалось на первый взгляд, недовольные властью люди попросту необходимы самой власти. Ибо эта прослойка населения в нашем обществе выступает лакмусовой бумажкой эффективности как власти, так и оппозиции.

Власть Азербайджана добилась невозможного: самая радикальная часть граждан, мобильная и эмоциональная когорта протестного электората в критические моменты всегда поддерживала систему государствообразования страны.

И эти же люди выходят на митинги против власти, скандируют "Свобода! Отставка!"

Нормально, ибо власть сама инициирует активность своих граждан.

Это и есть нормальный протестный электорат, склонный митинговать, маршировать, требовать. Но эти люди никогда не отдадут свои голоса за оппозицию, не поддержат дегенеративное мышление эрзац-лидеров и продавших свою натуру за бесценок двуличных клоунов оппозиционной эстрады.

Этот электорат не подвержен идеологическим изысканиям, не ищет причину всех бед в себе, а всегда и во всем винит других - особенно власть. По этой причине означенный электорат, инстинктивно и интуитивно сделав выбор между плохим и очень плохим, отворачивается от обоих политсубстанций, идя в сторону власти.

Лидер движения "РЕАЛ" Ильгар Мамедов, может быть, и на нативной подсознательной волне сумел ухватить нить логики и понять, что радикальная оппозиция, вот уже 25 лет воспринимающая протестный электорат как свою неизменную и прочную социальную базу, в корне ошибается. Причем, именно эта ошибка и погубила все перспективы оппозиции.

Ариф Мамедов же беснуется, понимая, что все его потуги идут втуне, как и стремления его товарок, громогласно заявляющих о грядущей революции, приходе к власти и установлении светлой демократии во мраке.

Он, получив "ценные указания" от Али Керимли, своими "обличениями" намерен хоть как-то помешать Ильгару Мамедову, ведь лидер "РЕАЛ"а рассчитывает привлечь на свою сторону хотя бы часть потенциального протестного электората на выборах.

А Али Керимли напрочь отвергает перспективу выборного процесса, ибо знает, что после выборов сумеет вывести на площадь не протестный электорат, а социальную базу. Председатель ПНФА отдает себе отчет в том, что постоянная инертность протестного электората и его абсолютная неготовность превратиться в нужный момент в мобильную, настойчивую и активную социальную базу оппозиции, похоронят его очередные надежды.

Ариф Мамедов, сам того не осознавая, раскрыл все карты бунда радикальной оппозиции и своим визгливым "откровением" сделал контрольный выстрел в двуглавое тело ПНФА-"Нацсовет", лелеявших надежду на расширение своей базы за счет протестного электората в невыборный цикл.

Ариф Мамедов как белошвейка Али Керимли не хочет признаться в проигрыше даже такому инфантильному оппозиционеру - "белому воротничку" Ильгару Мамедову, ведь лидер "РЕАЛ"а сумел превзойти все выдуманные табу и отречься от гибельного пути, ведущего в никуда.

Ильгар Мамедов, скорее всего, совершит полет кукушки над сумасшедшим домом оппозиции, чтобы в конце пути упасть и утонуть над пропастью во лжи.

Желание "РЕАЛ"а, в отличие от ныне пытающейся приковать его к позорному столбу крикливой, визгливой толпы вконец деградировавших радикалов, конструктивны и не лишены рациональной системы. Если Ильгар Мамедов и сотоварищи решили поддержать реформы, начатые в Азербайджане, их можно только приветствовать. Ведь это запоздалое, но логическое обоснование решимости излечить мышление оппозиции, пытаясь вывести противников власти на арену демократической, внятной и целевой политической борьбы.

Хотя власть и не нуждается в поддержке радикальной оппозиции, решение Ильгара Мамедова может стать прецедентом для остальных акторов оппозиционного поля.

Если они намерены и дальше прозябать в стане марионеточной, вызывающей лишь горькую усмешку радикальной оппозиции, то выбор за ними. Но ежели они, следуя примеру лидера движения "РЕАЛ", решат, поборов свой эгоцентризм, склонность к критике всех и вся, признать последние решение и действия властей действительно революционными, направленными на усиления государственности, решение социально-экономических проблем граждан и повышение уровня благосостояния соотечественников, то в Азербайджане наконец-то заработает нормальные взаимоотношения между властью и оппозицией.

Иного логического пути для выхода из нынешнего лабиринта для оппозиционеров попросту нет.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az