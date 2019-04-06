В Армении прошло очередное пиар-шоу Никола Пашиняна.

Премьер-министр был допрошен в качестве свидетеля по мутной истории, произошедшей в мае 2017 года за день до парламентских выборов. На членов возглавляемого Пашиняном блока "Выход" напал некто Артур Айвазян по прозвищу "Монах".

В тот период задержанный в связи с инцидентом Айвазян был отпущен под залог. Но новые власти решили вернуть дело к жизни. Более того, премьер-министр был объявлен ключевым свидетелем и торжественно приглашен в суд.

Допрос главного свидетеля продолжался на удивление недолго, у прокурора, как оказалось, даже не было к нему внятных вопросов. Зато пиар-кампания получилась на славу. Ведь только подумайте, на каком уровне находится сегодня в Армении демократия, если даже сам Никол Пашинян приходит в суд и дает показания.

Больше всего возмущался обвиняемый Айвазян.

"На суде премьер-министра только спросили, произошел ли инцидент или нет, и еще - было ли это из-за флага или нет. Вы представляете, что премьер-министра привели в суд для двух дурацких, хорошо известных вопросов? Посмотрите на объем предъявленных мне обвинений, на количество их вопросов. Ну, если это не шоу, то что это?", - заявил "Монах" журналистам.

Кстати, в соцсетях со вчерашнего дня гуляет забавный ролик. Выступление Пашиняна в суде по делу Айвазяна озвучено текстом из знаменитой сцены судебного заседания из фильма Георгия Данелия "Мимино". Ролик смонтирован мастерски. Предлагаем нашим читателям посмеяться вместе.

Султан Керим

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