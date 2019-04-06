На днях Никол Пашинян сделал очередное скандальное заявление, поручив СНБ разбираться с фейками. Не прошло и двух суток, как глава Службы национальной безопасности Артур Ванецян начал выполнять указание премьера.

По информации aysor.am, СНБ разоблачен автор страницы "Открытое общество "Духов Айастан"", он допрошен и возбуждено уголовное дело. Как заявил журналистам сам Ванецян, дело возбуждено по признакам "возбуждения расовой, религиозной и национальной ненависти или вражды".

Поручение премьера и удивительная ретивость главы СНБ вызвали в стране неоднозначную реакцию.

Технология "фейк пользователей" социальных сетей была внедрена нынешними властями Армении, заявил на встрече с журналистами накануне депутат парламента от партии "Процветающая Армения" Геворк Петросян.

По его словам, после выступлений в парламенте депутаты беспокоятся не по тому поводу, что их будут критиковать, а по тому, что пойдет шквал оскорблений. "Это новая технология против свободы слова, внедренная нынешними властями Армении. Я не говорю о том, что при прежних властях не было подобного явления. Однако при них не было такой организованности. Такое ощущение, что определенные люди в сети ждут твоего выступления, чтобы начать писать оскорбления", - отметил депутат, выразивший недоумение в связи с тем, что премьер-министр Никол Пашинян стал возмущаться деятельностью лиц, которых сама власть и поощряла, сообщает news.am.

Эксперт по вопросам информационной безопасности Самвел Мартиросян, комментируя panorama.am заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на последнем заседании правительства, напомнил, что в Армении, вообще-то нет подобного законодательства. Человеку не запрещено быть анонимным, нет также закона, запрещающего манипуляции.

По мнению Мартиросяна, жертвой заявления Пашиняна могут стать, в первую очередь, средства массовой информации.

Эксперт считает неправильным, что борьба с фейками поручена СНБ, так как даже эта структура не может обратиться к соцсети Facebook и сказать, мол, эта страница публикует дезинформацию. Это может быть исключительно в случаях призывов к насилию, экстремизмом и пр.

Директор и основатель Центра свободы информации Шушан Дойдоян, в свою очередь, заявила, что СНБ приглашают в такую сферу, в которой СНБ вовсе нечего делать, передает Panorama.am.

"Существует богатая судебная практика, сформированные прецеденты, и не нужно запугивать СМИ Службой национальной безопасности и говорить, мол, знаете, если вы вдруг что-то не так напишите, завтра будете иметь дело с СНБ. Я вижу именно такой подтекст", - отметила Дойдоян.

По словам Ш. Дойдоян, единственная проблема, которая не регулируется, - это информация, распространяемая фейками в соцсетях.

"Но, в конце концов, как именно СНБ будет решать - фейк это или не фейк, как они будут вмешиваться в это? Это может привести нас к опасным ограничениям. Нельзя говорить подобным образом и заявлять, мол, СНБ, поторопись, вмешайтесь в прессу, социальные сети. Как правительство будет оценивать и отличать здоровую критику от манипуляции? По каким критериям?" - подчеркнула она.

Султан Керим