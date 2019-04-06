В городе Сабирабад проводится региональное совещание с участием вице-премьера Азербайджана Али Ахмедова. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПЕА.

Вице-премьер, заместитель председателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов возложил цветы перед памятником общенациональному лидеру Гейдару Алиева в Сабирабаде.

В городе Сабирабад проходит региональное собрание, посвященное успешно осуществляемым в Азербайджане социальным реформам, в котором, наряду с Ахмедовым участвует группа депутатов Милли Меджлиса.