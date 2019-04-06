6 апреля в столице Азербайджана в Центре Гейдара Алиева проходит первый Конгресс Fərqli Fərdlər, посвященный детям с особенностями развития.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, конгресс призван привлечь максимальное внимание общества к вопросам развития и воспитания детей с особенностями развития, создать диалог между родителями, специалистами и педагогами и поддержать заданный государством тренд на расширение инклюзивного общества.

На открытии конгресса выступили председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, заместитель министра образования Идрис Исаев, заведующий департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, вице-президент BP по связям, иностранным делам, стратегии и региону Бахтияр Асланбейли. Отметив, что защита прав детей является одним из приоритетных направлений государственной политики, они рассказали о мерах, предпринятых по интеграции в общество детей, нуждающихся в особой защите.

Первый конгресс Fərqli Fərdlər проходит при поддержке Министерства образования Азербайджанской Республики, Фонда Гейдара Алиева, Центра Гейдара Алиева, Государственного агентства обязательного медицинского страхования и Государственного Комитета по вопросам семьи, женщин и детей и Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики (KOBIA).

Главным партнером конгресса выступает BP. Мероприятие также поддерживается брендом Shokki Mokki, а также компаниями Halliburton, ACE Group Consultants, Art Trio, Credo и CTS Translation. Организационную поддержку оказывает общественное объединение Birgə və Sağlam.