Азербайджанский депутат осудила воинственные заявления министра обороны Армении. Как сообщает Trend, об этом в интервью сайту правящей партии "Ени Азербайджан" рассказала зампредседателя комиссии Милли Меджлиса по международным и межпарламентским отношениям депутат Севиндж Фаталиева, передает Day.Az .

"Идеи Давида Тонояна неприемлемы, и международное сообщество должно высказаться по поводу такой позиции министра обороны Армении. Высказывание армянского министра о том, что формула "территории в обмен на мир" может превратиться в формулу "новая война - за новые территории", невозможно истолковать в ином ключе. И, получается, что Тоноян признает, что его государство - агрессор", - сказала Фаталиева.

По словам депутата, министерство иностранных дел Азербайджана уже прокомментировало этот вопрос. Армения должна отдавать себе отчет, что наши вооруженные силы - одни из сильнейших армий в мире и Азербайджан, используя международно признанное право на самооборону, способен в кратчайшие сроки освободить оккупированные земли.

Фаталиева подчеркнула, что Азербайджан, в отличие от Армении, не имеет территориальных притязаний к другим государствам и не намерен захватывать чужие территории. Азербайджан, согласно соответствующим резолюциям Совета безопасности ООН, требует немедленного, полного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил со своей, признанной на международном уровне, территории. Если армянская сторона попытается оккупировать еще больше наших земель, то получит достойный ответ. Апрельские бои 2016 года подтверждают эту реальность. Известно, что в ходе апрельских боев наша армия прорвала линию обороны врага всего за 18 минут.

Как отметила депутат, противоречия и разночтения в заявлениях представителей власти Армении по поводу урегулирования конфликта, могут быть индикатором непрофессионализма или внутриполитического противостояния в Ереване.