Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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