Наджмеддин Садыков на переговорах в Саудовской Аравии
7 апреля 2019 18:50 329
Находящийся с официальным визитом в Саудовской Аравии первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил этой страны генералом Фaйядом бен Хамедом Аль Ровaили, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
В ходе встречи были обсуждены перспективы развития отношений между армиями двух стран, вопросы сотрудничества в военном, военно-техническом и военно-образовательном сферах, а также подписано "Соглашение о сотрудничестве в военной области между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Саудовская Аравия".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
6 апреля 23:08 1 412