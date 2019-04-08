Иностранные, прежде всего западные, компании одна за другой закрывают дела в Армении.

Как пишет News.am, открывшаяся в 2015 г. в Джермуке гостиница высокого класса Hyatt Place Jermuk более не будет принадлежать сети Hyatt. Решение об этом принято представителями сети по итогам исследования выручки за год. Отныне гостиница будет именоваться Grand Resort Jermuk.

Гостиница построена в 2009 г, ее владельцем являлся бывший депутат Самвел Саркисян. Однако уход американцев вовсе не связан с последним фактом.

По информации News.am, причиной ухода Hyatt стала продолжающаяся непонятная ситуация с компанией "Лидиан". Сотрудники компании с прошлого лета более не пользуются гостиницей, что отразилось на ее доходах.

В беседе с корреспондентом News.am, пресс-секретарь компании Анна Сагабалян сообщила, что с конца 2016 г по конец 2017 г компания перечисляла гостинице ежемесячно около 60-70 тысяч долларов, так как там проживали ее сотрудники. С лета прошлого года, когда были перекрыты дороги, многие сотрудники компании также покинули Джермук. По имеющейся информации, банкоматы Джермука не могли обеспечить выдачу зарплат сотрудникам, и банкам пришлось увеличивать число филиалов и банкоматов. Не исключено, что теперь и банкам придется сократить деятельность в Джермуке.

Эта новость говорит не только о полной потере западными компаниями интереса к Армении. Она свидетельствует также о том, что курорты этой страны худо-бедно поддерживаются на плаву только за счет иностранного капитала. Hyatt оказалось некем заменить сотрудников "Лидиан", так как граждане находящейся в экономическом каризисе Армении просто не в состоянии тратиться на такую роскошь, как отдых в Джемруке.

Отметим, что Hyatt Hotels Corporation - американская компания, управляющая сетями отелей высшего класса. Штаб-квартира - в Чикаго.

"Лидиан Армения" - британо-американская горнодобывающая компания, получившая лицензию на разработку Амулсарского рудника и уже инвестировавшая в Армению 400 миллионов долларов. После апрельского переворота работа компании была остановлена перманентными акциями протеста экологов и местной общественности. Недавно компания заявила о намерении подать в международный арбитраж на правительство Армении.

Султан Керим