В Ереване произошла массовая драка глухих
8 апреля 2019 13:15 339
В Ереване у Дворца культуры и спорта глухих произошла массовая драка. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, серьезных повреждений никто не получил. По свидетельству прохожих, в драку ввязалось порядка 60-70 человек.
По нашим данным, дерущиеся были членами Союза глухих, которые с конца июня 2018 года разделились на противоположные лагеря и часто сталкиваются друг с другом.
Драку быстро пресекли полицейские.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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