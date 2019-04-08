В Ереване у Дворца культуры и спорта глухих произошла массовая драка. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, серьезных повреждений никто не получил. По свидетельству прохожих, в драку ввязалось порядка 60-70 человек.

По нашим данным, дерущиеся были членами Союза глухих, которые с конца июня 2018 года разделились на противоположные лагеря и часто сталкиваются друг с другом.

Драку быстро пресекли полицейские.