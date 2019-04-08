Находящаяся с визитом в США супруга премьер-министра Армении Анна Акопян рассказала о своей инициативе "Женщины во имя мира", основной целью которой является содействие женщин мирному урегулированию карабахского конфликта, сообщают армянские СМИ.

Поясняя цели своей инициативы, она высказала неожиданную мысль, отметив, что тысячи армянских солдат, погибших в ходе конфликта, распрощались с жизнью напрасно.

"Были тысячи жертв, но мы их принесли зря, потому что эти жертвы никак, ни на один сантиметр не приблизили нас к урегулированию конфликта, если не сказать наоборот - отдалили от урегулирования, так как в условиях ненависти мы не можем найти решение конфликта", - сказала Акопян в интервью армянской службе "Голоса Америки".

Султан Керим