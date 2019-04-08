Азербайджан поднял в воздух боевые вертолеты - ФОТО - ВИДЕО
8 апреля 2019 18:59 206
Согласно плану боевой подготовки, утвержденному министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, проведены летно-тактические занятия вертолетных подразделений Военно-воздушных сил (ВВС) Азербайджана, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны, передает Day.Az.
Авиационные средства выполнили задачи по оказанию воздушной огневой поддержки общевойсковым частям и подразделениям в различных видах боя.
В ходе практической части занятий вертолеты, совершившие вылет с аэродромов базирования, уничтожали на полигонах наземные цели условного противника.
Задачи, поставленные в ходе занятий, успешно выполнены вертолетными экипажами.
Результаты боевых стрельб были высоко оценены.
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