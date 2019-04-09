Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет заслушан доклад Счетной палаты, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

Затем депутаты обсудят поправки и изменения в Семейный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Налоговый, Трудовой, Водный, Имущественный, Таможенный кодексы, а также законы "О фитосанитарном контроле", "Об экологической безопасности", "О сельскохозяйственной кооперации" и другие.

В целом на повестке пленарного заседания - 20 вопросов.