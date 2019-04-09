Какие вопросы сегодня обсудят азербайджанские депутаты?
9 апреля 2019 09:57 171
Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана будет заслушан доклад Счетной палаты, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Затем депутаты обсудят поправки и изменения в Семейный кодекс, Кодекс административных правонарушений, Налоговый, Трудовой, Водный, Имущественный, Таможенный кодексы, а также законы "О фитосанитарном контроле", "Об экологической безопасности", "О сельскохозяйственной кооперации" и другие.
В целом на повестке пленарного заседания - 20 вопросов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
8 апреля 23:40 3 260
Армения нацелилась на Южный газовый коридор? - ПОДРОБНОСТИ
09:00
Honda уходит из Турции
-
8 Апр. 14:33 28 627
-
8 Апр. 12:51 11 843
-
8 Апр. 11:58 8 808
-
8 Апр. 11:30 5 554
-
8 Апр. 10:48 5 411