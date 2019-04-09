ВС Армении обстреляли азербайджанские села из гранатометов и пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 26 раз. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.
С позиций, расположенных в селе Шаваршаван Ноемберянского района, в селе Джил и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, в селах Гаравелилер, Геяли, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Аджарлы, Новрузлу Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Кюрдляр Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского и Тертерского районов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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