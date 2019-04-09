8 апреля во Дворце Гейдара Алиева с концертной программой выступил всемирно известный пианист-виртуоз, народный артист России, посол доброй воли ЮНЕСКО Денис Мацуев.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на концерте присутствовали Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На концерте Денис Мацуев исполнил Сонату для фортепиано номер 17 Л.Бетховена, "Вариации на тему Корелли" для фортепиано С.Рахманинова, "Балладу номер 4" Ф.Шопена, "Размышление" П.Чайковского, Сонату для фортепиано номер 7 С.Прокофьева и другие произведения.

Денис Мацуев по праву считается одним из выдающихся современных пианистов. Среди его партнеров по сцене были известные симфонические оркестры и дирижеры из США, Франции, Германии, Великобритании, Италии, Австрии, Нидерландов, Венгрии и других стран. Его фортепианный концерт в сопровождении Большого симфонического оркестра имени П.И. Чайковского в апреле 2014 года был удостоен самым авторитетным журналом Gramophone Великобритании звания "Альбом месяца".

Отметим, что Денис Мацуев родился в 1975 году в российском городе Иркутск в семье музыкантов. Родители, увидев музыкальные способности маленького Дениса, записали его на уроки фортепиано. В Иркутске он учился в музыкальной школе номер 11 имени Маяковского. В 1990 году пианист вместе с семьей переехал в Москву и продолжил учебу в музыкальной школе при Московской государственной консерватории. В 1993 году Д.Мацуев поступил в Московскую государственную консерваторию, где обучался у известных музыкантов.

Славу Д.Мацуеву принесло успешное выступление на XI Международном конкурсе П.Чайковского в 1998 году, когда ему было 23 года. Пианист совмещает в своих музыкальных произведениях новаторство и традиции русской фортепианной школы. Сегодня Денис Мацуев - желанный гость лучших концертных залов мира, важный участник крупнейших музыкальных фестивалей, постоянный партнер ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии.